«Барыс» объявил состав на Кубок Блинова

Казахстанский «Барыс» на официальном сайте опубликовал состав на предсезонный Кубок Блинова. Турнир пройдёт в Омске с 20 по 25 августа. Кроме «Барыса», в турнире примут участие омский «Авангард», ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик» и уфимский «Салават Юлаев».
Состав «Барыса»:
Вратари: Эдвард Паскуале, Андрей Шутов.
Защитники: Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Самат Данияр, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф Лабейт, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.
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