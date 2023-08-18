Сергей Фёдоров высказал мнение о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о введении перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

«Первое — новизна, второе — ты играешь против команд, которые ты видишь два‑три раза в сезоне, третье — без критики в адрес лиги не обойтись, но она такая, лёгкая — зачем, почему? Вопрос больше к лиге. Идея интересная, но хотелось бы больше подумать о пацанах, которые будут играть в хоккей 68 игр, а не меньше. Наша огромная родина, игры в разных часовых поясах, перелёты, — всё это накладывает определённый отпечаток как эмоций, так и усталости. Тут можно рассуждать очень долго», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

Первый раунд плей-офф нового сезона КХЛ пройдёт по привычной схеме, а со второго команды разделятся на две группы без привязки к конференциям.