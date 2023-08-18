Юрий Новиков: отношение к иностранным хоккеистам будет лучше, чем к нашим

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова бывшего хоккеиста «Сибири» Зака Бойчака о том, что он за время выступлений в КХЛ ни разу вовремя не получил зарплату.
«Я к словам Бойчака отношусь спокойно. Кто-нибудь из наших ведь тоже может сказать, что ему не понравилось в каком-то клубе НХЛ. Это рабочие моменты, которые сегодня практически исключены. Это раньше в сумках приносили зарплату. Сейчас же всё просчитывается и отслеживается.
Поэтому иностранцы могут смело приезжать в Россию. К ним отношение будет лучше, чем к нашим хоккеистам. В футболе такое же отношение. Накладки бывают, но они не системные. Есть агенты, которые вмешиваются в спорных ситуациях. Бывает такое, что кто-то что-то сказал. Но это было давно и, как говорилось в «Кавказской пленнице», не в нашем районе», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
- 18 августа 2023
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