Защитник «Спартака» Савиков: хочется выходить на лидерские позиции

Защитник «Спартака» Егор Савиков вспомнил свой дебют в составе основной команды в матче против ЦСКА в октябре 2021 года и рассказал, что хочет стать одним из лидеров красно-белых. В прошлом сезоне он провёл в КХЛ 57 матчей, а также стал победителем ВХЛ в составе «Химика».

«Когда мне сказали, что нужно перенести вещи в раздевалку первой команды, я просто впал в ступор. В тот день я долго не мог уснуть – может быть, вообще даже не спал. Конечно, переживал, особенно, когда Сергей Широков сказал мне – мол, выйди и прокатись круг новичка. Коленки в тот момент немного затряслись.

Буду стараться закрепиться в основе первой команды. Хочется выходить на лидерские позиции. С самого детства я старался делать даже больше, чтобы вырасти тем, кем я стал.

Я недавно поднимал кубок после победы в ВХЛ. Наверное, это самый прекрасный момент, ради которого и приходят в хоккей. Эмоции после побед не описать: столько болельщиков приходит тебя поддержать, это невероятно», – приводит официальный сайт КХЛ слова Савикова.

Всего за «Спартак» у Савикова – 78 матчей в КХЛ и 13 (3+10) набранных очков.