«Это очень ответственная работа». Новиков — о том, как в клубах КХЛ заботятся о легионерах

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о том, как клубы КХЛ заботятся о легионерах и привёл в пример работу специального человека в «Спартаке».

«Сейчас вся система выплат и обеспечения стала намного более упорядоченной. Хоккейный клуб — это очень большое хозяйство. Когда в команду приезжает иностранец, ему нужно оформлять документы на трудоустройство, помочь с проживанием, показать город. Человека нужно ввести в курс дела. Им дают сопровождающих.

Знаю, что в «Спартаке» иностранцами занимается Павел Шиндяпин — человек, который играл в молодёжной команде красно-белых и за рубежом. Это очень ответственный и хороший парень, который работает 24/7. И в каждой команде есть такие люди. Это очень ответственная работа. Вдруг что-то случится? Его сразу, как МЧС, вызывают», — цитирует Новикова «РБ Спорт».