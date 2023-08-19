TheHockeyNews: Панарину нужно больше помощи от игроков «Рейнджерс» в плей-офф

Североамериканский журналист Джонни Лазарус назвал Артемия Панарина лучшим свободным агентом, когда-либо подписанным «Рейнджерс», обсудил проблемы россиянина в играх плей-офф и отметил его великолепную игру в регулярных чемпионатах НХЛ. Перед сезоном-2019/2020 НХЛ, Панарин будучи свободным агентом, подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет на общую сумму в $ 81,5 млн.

«Я продолжаю видеть комментарии типа «Панарин должен прийти в себя» или «Панарин не умеет играть в плей-офф», но я думаю, что людям крайне важно не упускать из виду то, что он сделал для этой организации в свои первые четыре сезона. Конечно, в конце концов, всё сводится к победе в Кубке Стэнли, но под руководством такого тренера, как Питер Лавиолетт, Панарин, возможно, сможет снова обрести внутреннюю уверенность, когда это будет особенно важно.

Всё это время разговор был о том, что «Рейнджерс» нужно получить больше от Панарина, а если оглянуться назад, может быть, Панарину нужно больше помощи от остальных игроков команды? Легко смотреть на звёздного игрока и ожидать, что он будет в одиночку выигрывать матчи, но хоккей — это не индивидуальный вид спорта, вам нужны помощники.

На протяжении всей своей карьеры Панарин добивался успеха под руководством таких тренеров старой школы, как Лавиолетт. Он набрал восемь очков в 11 матчах плей-офф под руководством Джоэла Кенневилля в «Чикаго», а также помог «Коламбусу» одержать одну из самых громких побед в истории НХЛ в серии с «Тампа-Бэй», добавив 18 очков в 16 играх плей-офф под руководством Джона Тортореллы.

Давление на «Рейнджерс» в прошлом сезоне было заоблачным из-за кучи талантливых игроков в составе. На мой взгляд, я думаю, что это играет на пользу командам, когда ожидания не так высоки в начале сезона. После сильного сезона 2021/2022 перед сезоном 2022/2023 многие люди называли их фаворитами на победу в Кубке Стэнли. Такое давление может оказать негативное влияния в раздевалке, но в преддверии этого сезона кажется, что большинство людей не считают их одной из лучших команд, которые могут бороться за Кубок.

«Рейнджерс» определённо нелегко играть в очень сильном Столичном дивизионе, поэтому Панарин так важен в регулярном чемпионате. Все надеются, что он выйдет на следующий уровень в плей-офф, но нельзя недооценивать то, чего он смог добиться за последние четыре сезона. Я не думаю, что у кого-то остались сомнения в том, что Панарин является лучшим свободным агентом, подписавшим контракт в истории «Рейнджерс», теперь ему просто нужно укрепить это наследие, завоевав Кубок Стэнли в Нью-Йорке», — цитирует журналиста TheHockeyNews.

За четыре года в составе «Рейнджерс» Панарин забил 100 голов, добавив 241 результативную передачу, в общей сложности набрав 341 очко в 268 играх с показателем полезности «+75».