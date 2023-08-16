Проблемы Панарина в плей-офф носят психологический характер — Фрейзер

Журналистка Белль Фрейзер в статье на сайте Forever Blue Shirts рассказал о неудачной игре российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Проблемы Панарина в плей-офф носят психологический характер. Нападающему нужно будет научиться приспосабливаться как морально, так и физически, чтобы добиться успеха в Кубке Стэнли. На то, что Панарин может делать с шайбой, когда у него есть свободное пространство, интересно смотреть. Дело не в том, что он не пытается, а в том, что он слишком старается. Он переосмысливает каждую сыгранный момент, превращаясь в игрока нижних звеньев.

Вступая в свой девятый сезон в НХЛ, Панарин должен копнуть глубже и найти новый уровень своей игры. Кубок Стэнли в Нью-Йорке вполне может зависеть от этого», — написала Фрейзер.