Нападающий ЦСКА Светлаков рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился впечатлениями от отпуска и предсезонной подготовки к новому чемпионату КХЛ.

«Было ли что-то необычное в отпуске? Нет, всё прошло довольно-таки стандартно. Отдыхал, съездил на море, загород, в принципе, всё спокойно, без каких-либо новшеств. Да, было достаточно времени отдохнуть, провести время с семьёй, с друзьями. Так что с новыми эмоциями в новый сезон.

Какая хоккейная новость удивила больше всего этим летом? Стараюсь отдыхать от этого. Летом все отдыхают, в сезоне будет достаточно новостей, а летом другие мысли в голове.

Что наиболее сложное во время предсезонке? Самое тяжёлое, думаю, уже прошли. Первые наши два цикла были ударные. Скоро контрольная игра и домой в Москву, отдохнём. Впереди Кубок мэра Москвы, подготовимся, а там уже всё, новый сезон, всё по-новой», — цитирует Светлакова Metaratings.ru.

Напомним, ЦСКА в последних двух сезонах КХЛ дважды становился обладателем Кубка Гагарина.