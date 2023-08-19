Главный тренер ЦСКА Фёдоров: уезжаем из Минска с хорошим настроением
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).
«Год назад здесь было 0:5, сегодня победа ЦСКА, в чём разница? Рад за ребят. Победа есть победа. Они очень хорошо отработали после серьёзных микроциклов. Скажу, что вышли уставшими. Тем не менее нашли в себе силы правильно сыграть, особенно два периода. В третьем периоде соперник добавил в движении и доставке шайбы на наши ворота. Но всё обошлось. Не без ошибок.
Микроциклы этого и прошлого года сравнивать нельзя. Потому что разный персонал, игроки. Мы уезжаем из Минска с хорошим настроением. Горжусь ребятами — хорошо отдохнули и отлично поработали», — сказал Фёдоров в интервью клубной пресс-службе.
Комментарии
- 19 августа 2023
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:06
-
04:53
-
03:36
-
03:25
-
02:59
- 18 августа 2023
-
23:52
-
23:28
-
23:10
-
22:48
Партнерский контент