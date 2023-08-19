Главный тренер ЦСКА Фёдоров: уезжаем из Минска с хорошим настроением

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в контрольном матче с минским «Динамо» (3:2).

«Год назад здесь было 0:5, сегодня победа ЦСКА, в чём разница? Рад за ребят. Победа есть победа. Они очень хорошо отработали после серьёзных микроциклов. Скажу, что вышли уставшими. Тем не менее нашли в себе силы правильно сыграть, особенно два периода. В третьем периоде соперник добавил в движении и доставке шайбы на наши ворота. Но всё обошлось. Не без ошибок.

Микроциклы этого и прошлого года сравнивать нельзя. Потому что разный персонал, игроки. Мы уезжаем из Минска с хорошим настроением. Горжусь ребятами — хорошо отдохнули и отлично поработали», — сказал Фёдоров в интервью клубной пресс-службе.