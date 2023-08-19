Президент «Динамо»: Менелл принял военную присягу, он абсолютно не колебался в решении

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о получении защитником Бреннаном Менеллом российского гражданства.
«Как лично я отнёсся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнёсся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, на сколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своём решении. Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошёл все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.
- 19 августа 2023
-
22:20
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:07
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
18:52
-
18:36
-
18:20
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41