Президент «Динамо»: Менелл принял военную присягу, он абсолютно не колебался в решении

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о получении защитником Бреннаном Менеллом российского гражданства.

«Как лично я отнёсся к решению Менелла стать россиянином? Очень хорошо отнёсся. Действительно неординарный шаг. Не знаю, на сколько он выверенный у него, но он абсолютно не колебался в своём решении. Он практически сразу же сказал, что готов принять российское гражданство. Написал, приехал, прошёл все процедуры и, кроме основных атрибутов, даже принял военную присягу», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». О своём желании получить российское гражданство 26-летний игрок обороны заявил 29 апреля 2023 года.