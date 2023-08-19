В московском «Динамо» не считают натурализацию Менелла уходом от лимита на легионеров

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о получении защитником Бреннаном Менеллом российского гражданства.
«Менелл? Человек поиграл полгода в России и увидел, какое к нему отношение. Ему здесь очень нравится. И если кто-то думает, что это было решение, чтобы уйти от каких-то лимитов или ещё что-то в этом роде, то во главе угла это даже не стояло. У него было огромное желание, и он очень благодарен, что появилась вот такая возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации.
Он действительно очень благодарен. У нас даже мысли такой не было, чтобы уйти от лимита. Он сам был просто счастлив. И вы знаете, когда обычно легионеры стараются приезжать в Россию перед сезоном. Обычно это происходит уже в середине августа, а он приехал в начале июля. В других командах некоторые легионеры ещё даже не вышли на лёд, а наши прошли предсезонный сбор», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 августа 2023
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