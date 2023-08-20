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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал крупную победу над «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал крупную победу над «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива»» Игорь Никитин оценил крупную победу над «Авангардом» в рамках Кубка Блинова (5:1).

«Приятная атмосфера на стадионе, ребятам перед игрой сказали, что нужно наслаждаться такими моментами. Приятно, что победили, голы хорошие забили, все звенья внесли лепту свою в успех. Сегодня согласен, что целостная игра получилась, были отрезки той игры, которую мы и тренируем. На предсезонке мы чередуем хорошие матчи с плохими, даже не по результату, а по качеству. Сегодняшняя игра в актив, но работы много.

В каком звене будет играть Ярослав Лихачёв в сезоне? Думаю, главное, чтобы Лихачёв в составе был, а в каком звене – без разницы. Для лета он достоин места в основе «Локомотива». Но много ещё работы, и Ярослав прекрасно это понимает.

Самоотверженные действия в концовке в меньшинстве? Знаете, мне повезло работать с большими спортсменами, а они никогда не разделяют матчи на ответственные и нет, на важные и не важные. Конечно, мне было приятно видеть такую самоотверженность», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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