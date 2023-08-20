Серавалли: «Вашингтон» всё ещё пытается обменять Кузнецова, хоть это и маловероятно

Североамериканский журналист Фрэнк Серавалли в подкасте The DFO Rundown заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» до сих пор пытается найти варианты обмена российского нападающего Евгения Кузнецова, хоть и вероятность этого небольшая.

«Я не думаю, что в этом есть большая вероятность, но думаю, что «Кэпс» всё ещё пытаются найти варианты обмена Евгения Кузнецова. Кроме того, мы знаем, что «Вашингтон» хочет обменять Манту», — заявил Серавалли.

30-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий сыграл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков. В прошлом сезоне Кузнецов принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых записал на свой счёт 24 гола и 54 ассиста (78 баллов).