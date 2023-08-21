Главный тренер «Барыса» Скабелка оценил первую победу клуба в межсезонье

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч с «Локомотивом» (2:1) на Кубке Блинова.
«Выдохнули с облегчением после первой победы в межсезонье? Дело не в том, что мы выдохнули с облегчением, а в том, что до первого турнира у нас не было игровой практики. Мы через него знакомились с ребятами, которые присоединились к нам и какие-то моменты пробовали. Конечно, мы в каждой игре хотим выигрывать, наверное, любой тренер так скажет, но не всегда это получается. Что касается этого турнира: практически за неделю до старта чемпионата уже мы хотим видеть более целостный хоккей и командную игру. Да, есть ошибки, но важно не то, что ты ошибся, а важно желание четверых партнёров исправить твою ошибку. Такие моменты мы сегодня увидели. Это намного важнее.
Насколько вписались в систему новички и иностранцы? Ещё не до конца влились, много думают, что делают, надо побыстрее, почувствовать кураж, расслабиться и играть на полную так, как они умеют играть.
«Барысу» приходилось играть в своей зоне полтора, а то и два периода, команда физически готова к таким нагрузкам? Да, это позитивный момент. Но нам надо добавить в переходе из обороны к атаке. Мы хорошо и агрессивно работали в отборе шайбы, но не всегда получалось принять правильное решение. Были потери, после которых на выходе из зоны случались неприятные моменты», — приводит слова Скабелки «Шайба.kz».
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