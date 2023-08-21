«Не нужно вставать в позу обиженных». Новиков — о возможном уходе из ИИХФ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил возможность выхода из Международной федерации хоккея.

«Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Я никогда не был сторонником радикальных мер. Думаю, у нас достаточно мудрых людей, которые в состоянии не участвовать в конфликте и направлять его хотя бы в нейтральную, а лучше в нашу сторону.

Не нужно махать клюшкой, как саблей. В ситуации с Ваней Федотовым юристы и ФХР должны чётко всё объяснить и нашей общественности, и функционерам ИИХФ. Нужны прямые переговоры. Разговор должен идти на уровне компетентных людей, которые участвуют в хоккейном процессе. Ясно одно — из международной федерации не надо выходить. Не нужно вставать в позу обиженных. Но, конечно, надо вести диалог и отстаивать свои интересы», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее ситуацию с ИИХФ прокомментировал вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский.