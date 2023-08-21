Валерий Белов: в нынешних реалиях «Витязь» просто обязан попадать в плей-офф
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Российский тренер Валерий Белов поделился ожиданиями от выступлений «Витязя» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Может ли нынешний «Витязь» завоевать кубковую путёвку? В последние годы «Витязь» выделяется интересным балансом эффективных легионеров, среднего российского звена и молодёжи. Посмотрим, в каком состоянии он подойдёт к Кубку мэра и к чемпионату.
Вообще, на Западе сегодня не такая плотная конкуренция, как на Востоке. Поэтому в нынешних реалиях «Витязь» не может, а просто обязан попадать в плей-офф», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.
В прошлом сезоне «Витязь» занял шестое место в конференции и уступил ярославскому «Локомотиву» в 1/4 финала Запада (1:4 — в серии).
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