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Бывший нападающий «Торпедо» Агостино стал игроком шведского «Шеллефтео»

Бывший нападающий «Торпедо» Агостино стал игроком шведского «Шеллефтео»
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Шведский «Шеллефтео» заключил однолетний контракт с американским нападающим Кенни Агостино. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Здорово, что я подписал контракт с «Шеллефтео». У меня сложилось впечатление, что это клуб, который придаёт большое значение усердной работе, чтобы добиваться побед. Мне очень повезло, что у меня есть возможность быть частью этого. На протяжении многих лет я играл со многими шведами и бывшими игроками шведской лиги,. Репутация лиги с высоким профессионализмом и высококлассными игроками говорит сама за себя. Я слышал только хорошее о Швеции как о стране, поэтому я действительно с нетерпением жду возможности жить в такой красивой и приятной стране и в то же время иметь возможность играть в лиге и в команде с таким высоким уровнем», — сказал Агостино.

В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

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