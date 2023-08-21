Ткачёв рассказал, как на него влияет статус самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, как на него влияет статус самого высокооплачиваемого хоккеиста Континентальной хоккейной лиги.

«В НХЛ были варианты, но там другая ситуация. Я не говорю, что много запрашивал – просто не получилось, и всё. Я самый высокооплачиваемый игрок КХЛ? Это мотивирует, охота доказать, что всё это не зря. Дай бог, всё получится», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее сообщалось, что зарплата Ткачёва по трёхлетнему контракту с «Авангардом» составляет 101 миллион рублей в год. Ещё 50 миллионов он может получить, если наберёт 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 миллионов рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.