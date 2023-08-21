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Ткачёв рассказал, как на него влияет статус самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ

Ткачёв рассказал, как на него влияет статус самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ
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Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв рассказал, как на него влияет статус самого высокооплачиваемого хоккеиста Континентальной хоккейной лиги.

«В НХЛ были варианты, но там другая ситуация. Я не говорю, что много запрашивал – просто не получилось, и всё. Я самый высокооплачиваемый игрок КХЛ? Это мотивирует, охота доказать, что всё это не зря. Дай бог, всё получится», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее сообщалось, что зарплата Ткачёва по трёхлетнему контракту с «Авангардом» составляет 101 миллион рублей в год. Ещё 50 миллионов он может получить, если наберёт 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 миллионов рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

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