Форвард «Спартака» Бурмистров выступил против получения легионерами гражданства России

Нападающий московского «Спартака» Александр Бурмистров выступил против натурализации легионеров в хоккее, отметив, что не видит в этом каких-либо плюсов. Также форвард заявил, что в России есть свои хоккеисты, способные составить конкуренцию.
«Как отношусь к тому, что уже пять иностранных хоккеистов хотят получить российское гражданство? Мне итальянское никто не предлагал (улыбается). Но я не вижу в этом плюсов. Потому что у нас есть свои российские хорошие хоккеисты. Не знаю, есть конкуренция или нет, но есть наши ребята, которые могут её составить. Сто процентов мы должны развивать свою молодую кровь», — приводит слова Бурмистрова Sport24.
Напомним, этим летом российское гражданство получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл.
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