«Мечтать никто не запрещает». Фёдоров — о третьем подряд Кубке Гагарина для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о шансах армейской команды завоевать уже третий Кубок Гагарина подряд, отметив, что не считает это нереальной задачей. Специалист отметил, что у московского клуба хороший уровень игроков.
«Завоевать третий Кубок Гагарина подряд — это и сложно, и реально. Дальше мы можем говорить всё что угодно. Хоккей — игра честная, срезал угол — результата не будет, если обработал — будет. Мы любим выигрывать, радовать болельщиков. У нас хорошая команда, которую нам удалось сохранить. Почему бы нет, мечтать никто не запрещает.
У нас достаточно новичков, которые пришли из ВХЛ, молодёжной команды. Мы продолжаем развивать это направление в связи со сложившейся обстановкой. Мы рассчитываем на своих парней. Что удивительно, все ребята, которых мы пригласили на сборы, показывают феноменальный уровень. Они понимают, что на них реально рассчитывают. Фаворит — ЦСКА, а жизнь рассудит», — приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».
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