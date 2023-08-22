Нападаюший «Лады» Сафин: всю жизнь чувствовал себя русским, просто жил в Европе

Форвард «Лады» Остап Сафин рассказал о получении российского паспорта. У игрока есть двойное гражданство — России и Чехии.
«Как я уже говорил, у меня с детства был российский загранпаспорт, и здесь я получал просто внутренний. В Чехии нет понятия заграничный или внутренний паспорт, поэтому, отмечу, что гражданство у меня было всю жизнь, но не было внутреннего российского паспорта, который помог бы мне зарегистрироваться в КХЛ не в статусе легионера. Спортивное же гражданство оформить и собрать бумаги было достаточно просто. Меня могли неправильно понять, напутать — двойное гражданство у меня всю жизнь из-за родителей, а внутренний паспорт я получил только сейчас.
Стал ли больше ощущать себя россиянином после получения внутреннего документа? Да, я всю жизнь себя чувствовал русским. Я закончил русскую школу в Чехии, у меня русские друзья, родственники. С чехами я пересекался, пожалуй, только в командах. С Яшкиным общаемся, когда он приезжает, у нас семьи дружат. Менталитет у меня русский, просто я жил в Европе. Хотя все думали, когда я приезжал, что буду больше европеец. Но все уже всё поняли», — сказал Сафин в интервью Metaratings.ru.
- 22 августа 2023
-
20:10
-
19:47
-
19:34
-
19:17
-
19:00
-
18:43
-
18:33
-
18:14
-
18:02
-
17:46
-
17:25
-
17:12
-
17:05
-
16:46
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
15:45
-
15:25
-
15:13
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:30