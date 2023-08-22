Нападаюший «Лады» Сафин: всю жизнь чувствовал себя русским, просто жил в Европе

Форвард «Лады» Остап Сафин рассказал о получении российского паспорта. У игрока есть двойное гражданство — России и Чехии.

«Как я уже говорил, у меня с детства был российский загранпаспорт, и здесь я получал просто внутренний. В Чехии нет понятия заграничный или внутренний паспорт, поэтому, отмечу, что гражданство у меня было всю жизнь, но не было внутреннего российского паспорта, который помог бы мне зарегистрироваться в КХЛ не в статусе легионера. Спортивное же гражданство оформить и собрать бумаги было достаточно просто. Меня могли неправильно понять, напутать — двойное гражданство у меня всю жизнь из-за родителей, а внутренний паспорт я получил только сейчас.

Стал ли больше ощущать себя россиянином после получения внутреннего документа? Да, я всю жизнь себя чувствовал русским. Я закончил русскую школу в Чехии, у меня русские друзья, родственники. С чехами я пересекался, пожалуй, только в командах. С Яшкиным общаемся, когда он приезжает, у нас семьи дружат. Менталитет у меня русский, просто я жил в Европе. Хотя все думали, когда я приезжал, что буду больше европеец. Но все уже всё поняли», — сказал Сафин в интервью Metaratings.ru.