Остап Сафин назвал отличия в предсезонных сборах в КХЛ от сборов в Америке и Европе

Нападающий «Лады» Остап Сафин сравнил предсезонные сборы в КХЛ от сборов в Америке и Европе.

«Там ты не покатаешься с командой, тренировки без льда. Здесь есть и лёд, и упражнения вне его. В Америке ты подготавливаешься и приезжаешь уже недели за три-четыре до старта регулярного чемпионата. В Чехии вообще всё странно с летней подготовкой. Занимаешься 7-8 недель с командой вообще безо льда, потом три недели отпуск, и далее мы проходили свои программы, чтобы не выходить из тонуса. И только после этого начиналась предсезонка, лёд, товарищеские матчи.

Что можно выделить из спортивной жизни в АХЛ? Там с «Бейкерсфилдом» мы выиграли Тихоокеанский дивизион, это был знак качества для команды. Были хорошие моменты в юниорской лиге Квебека, были и плохие, как у всех спортсменов. В АХЛ бы выделил, как мы завоевали Кубок, выиграв дивизион. Это было ещё в эпоху ковида, было как-то странно.

Как можно оценить уровень хоккея в Чехии? В Чехии площадка не европейская и не финская, не длинная, не широкая — что-то посередине, гибрид. Европейский стиль хоккея — агрессивный. Когда играешь с шайбой, команды отходят назад и начинают играть в интенсивный хоккей. В Чехии все бегут, нет даже времени с шайбой покататься, поменяться в средней зоне. Всё агрессивно — это самое большое отличие», — сказал Сафин в интервью Metaratings.ru.

Ранее Сафин рассказал о получении российского паспорта. У игрока есть двойное гражданство — России и Чехии.