Форвард «Детройта»: мы рассчитываем на попадание в плей-офф в следующем сезоне
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Нападающий Джо Велено прокомментировал продление контракта с «Детройтом» сроком на один год и кэпхитом $ 825 тыс.
«Я чувствую, что могу выйти на новый уровень. Для меня это будет очень важный год, и я готов к этому. Мы хотим быть конкурентоспособными, и я думаю, что мы близки к попаданию в плей-офф в следующем сезоне НХЛ. В прошлом году мы удивили многих своей игрой. В межсезонье в команду были добавлены ветераны, в этом году мы добавили немного больше глубины и звёздности в состав вместе с Алексом Дебринкэтом», — цитирует Велено пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне форвард провёл за «Ред Уингз» 81 матч, в которых набрал рекордные для себя 20 очков — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.
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