«Детройт» подписал новый контракт с нападающим Джо Велено
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«Детройт» подписал новый контракт с канадским нападающим Джо Велено. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год с кэпхитом $ 825 тыс.
23-летний центральный нападающий был ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ред Уингз» 81 матч, в которых набрал рекордные для себя 20 очков — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.
Всего в НХЛ Велено провёл 152 матча, в которых набрал 36 очков — забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-26».
На прошедшем чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года Велено получил дисквалификацию на пять игр за удар коньком в матче со сборной Швейцарии (2:3).
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