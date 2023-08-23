«Детройт» подписал новый контракт с нападающим Джо Велено

«Детройт» подписал новый контракт с канадским нападающим Джо Велено. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год с кэпхитом $ 825 тыс.

23-летний центральный нападающий был ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ред Уингз» 81 матч, в которых набрал рекордные для себя 20 очков — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

Всего в НХЛ Велено провёл 152 матча, в которых набрал 36 очков — забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности нападающего составил «-26».

На прошедшем чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года Велено получил дисквалификацию на пять игр за удар коньком в матче со сборной Швейцарии (2:3).