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Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» на предсезонном турнире в Челябинске

Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» на предсезонном турнире в Челябинске
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Состоялся первый матч на Кубок губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» встречался с «Ладой». По итогам матча победу праздновали казанцы со счётом 3:2.

Счёт в матче на шестой минуте в большинстве открыл Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова. «Ладе» удалось отыграться уже в следующей смене благодаря голу Остапа Сафина с передач Никиты Аноховского и Максима Березина. «Ак Барс» вновь вышел вперёд в начале второго периода, дубль оформил Яшкин с передачи Дмитиря Юдина. Удвоил преимущество казанцев Никита Дыняк с пасов Кирилла Семёнова и Кирилла Адамчука. Второй гол «Лады» забил Артём Иванюженков с передач Павла Колтыгина и Алексея Ожгихина. Ворота команд защищали Тимур Билялов и Александр Трушков.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
23 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Яшкин (Галиев, Войнов) – 05:31 (5x4)     1:1 Сафин (Аноховский, Березин) – 05:53 (5x5)     2:1 Яшкин (Юдин) – 22:44 (5x5)     3:1 Дыняк (Семёнов, Адамчук) – 30:36 (5x5)     3:2 Иванюженков (Колтыгин, Ожгихин) – 36:25 (5x5)    
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