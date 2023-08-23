Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» обыграть «Ладу» на предсезонном турнире в Челябинске

Состоялся первый матч на Кубок губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» встречался с «Ладой». По итогам матча победу праздновали казанцы со счётом 3:2.

Счёт в матче на шестой минуте в большинстве открыл Дмитрий Яшкин с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова. «Ладе» удалось отыграться уже в следующей смене благодаря голу Остапа Сафина с передач Никиты Аноховского и Максима Березина. «Ак Барс» вновь вышел вперёд в начале второго периода, дубль оформил Яшкин с передачи Дмитиря Юдина. Удвоил преимущество казанцев Никита Дыняк с пасов Кирилла Семёнова и Кирилла Адамчука. Второй гол «Лады» забил Артём Иванюженков с передач Павла Колтыгина и Алексея Ожгихина. Ворота команд защищали Тимур Билялов и Александр Трушков.