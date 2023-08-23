«Мы здесь не за тем, чтобы выиграть турнир». Скабелка — о победе «Барыса» в Кубке Блинова
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итог победного матча с «Авангардом» (4:3) и заявил, что у команды нет цели победить в Кубке Блинова.
«Думаю, что мы здесь не за тем, чтобы выигрывать турнир, а чтобы с каждым днём становиться сплочённой командой, которая во всеоружии подойдёт к сезону. Хороший матч, ребята здорово прессинговали, создавали моменты. Много большинства – это следствие того, что мы были быстрее соперника.
Пропущенный гол в первой смене? Одни хотели и побежали, другие решили, видимо, что со второй смены побегут. Но ребята хорошо это восприняли, исправились. Накал на площадке? Сезон приближается, все на низком старте, тем более мы соседи», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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