«Мы здесь не за тем, чтобы выиграть турнир». Скабелка — о победе «Барыса» в Кубке Блинова

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итог победного матча с «Авангардом» (4:3) и заявил, что у команды нет цели победить в Кубке Блинова.

«Думаю, что мы здесь не за тем, чтобы выигрывать турнир, а чтобы с каждым днём становиться сплочённой командой, которая во всеоружии подойдёт к сезону. Хороший матч, ребята здорово прессинговали, создавали моменты. Много большинства – это следствие того, что мы были быстрее соперника.

Пропущенный гол в первой смене? Одни хотели и побежали, другие решили, видимо, что со второй смены побегут. Но ребята хорошо это восприняли, исправились. Накал на площадке? Сезон приближается, все на низком старте, тем более мы соседи», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.