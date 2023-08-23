«Результат отрицательный, но сейчас это даже к лучшему». Разин — о поражении «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итог игры с «Трактором» (1:2 ОТ) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.
«Прекрасная обстановка. Сегодня был полный дворец. Репетиция приближающегося начала сезона. Результат отрицательный. На данном этапе это даже к лучшему. Единственное, что отдали много сил, а завтра дневная игра. Будет немного тяжело.
Во втором периоде играли «6х3», это исключительно летний перформанс или в сезоне можно ждать то же самое? Я уже заменял вратаря. И в Челябинске мы проигрывали, при «5х4» я снимал вратаря. В плей-офф с «Динамо» я выпускал шестого полевого. Такой момент был, забей, всё могло бы по-другому развернуться. Я думаю, что сделал логичный ход.
Сегодня у «Металлурга» был новый капитан — Егор Коробкин, как на это реагируют игроки? Это надо у игроков спрашивать. Моё дело показать ребятам, кто в сезоне может быть лидером. Это всё делается, чтобы перед сезоном состоялись выборы капитана. Не я его назначил, а ребята», — приводит слова Разина сайт «Трактора».
- 23 августа 2023
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