Главный тренер «Трактора» Гатиятулин рассказал о подготовке команды к сезону

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы над «Металлургом» (2:1 ОТ) рассказал о подготовке команды к сезону.

«С самого начала сборов с нами были молодые ребята 2004–2005 годов рождения. Приятно удивлены их отношением. Понятно, что впереди ещё много работы, чтобы выйти на уровень КХЛ. Подкупает их отношение: как они слушают, как выкладываются. Семён Дер-Аргучинцев? У него вообще первая предсезонная подготовка, он достойно её выдержал. Потихоньку начинает приходить в себя.

Артёма Щучинова и Александра Рыкова можно назвать конкурентами? Саша — нападающий. Они не конкуренты. Есть у нас достойные ребята, которые хотят проявить себя. Если они будут тянуть уровень КХЛ, то обязательно будут появляться в составе. Есть ещё «Челмет». Через игры за фарм-клуб они будут получать игровое время и прогрессировать рядом с первой командой.

Как сделать так, чтобы игроки «Трактора» меньше удалялись? Мы обращали уже внимание после турнира в Казани, что много ненужных удалений в зоне атаки. Надо, чтобы каждый игрок понимал, что есть ответственность за свои действия. Где-то ребята заигрываются и, к сожалению, не контролируют эти действия.

Насколько «Трактор» поменяется тактически? Наработки проглядываются. Немного снизили нагрузки и видим, что ребята применяют те элементы, которые отрабатываем на тренировках. Делаем акцент на активную игру, крайние добавили в движении. В сезоне будем играть в тот хоккей, который будет приносить успех», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».