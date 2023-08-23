«Трактор» играл с «Металлургом» с нашивкой в память о Родионе Амирове

«Трактор» на предсезонный матч с магнитогорским «Металлургом» вышел в форме с нашивкой в память о Родионе Амирове.

«Вышли на лёд в форме с нашивкой в память о Родионе Амирове», – сказано в сообщении клуба.

Амиров долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Воспитанника уфимского хоккея не стало 14 августа 2023 года. Ему был 21 год.

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился матч в рамках Кубка губернатора Челябинской области, в котором «Трактор» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.