«Разин сразу предупредил, что будет тяжело». Акользин — о тренировках в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» и игрок сборной Казахстана Павел Акользин рассказал, почему остался в «Магнитке», и оценил тренировки под руководством Андрея Разина.

«Сложными ли были переговоры и каково продолжать карьеру в Магнитогорске? Меня всё устраивает в клубе: и руководство, и коллектив. Никакие варианты не рассматривал, сразу согласился.

Какие остались самые яркие впечатления от прошлого сезона? Для меня лично это матч с «Автомобилистом», где я сделал хет-трик. Да и в плане статистики для меня хорошим сезон получился. Конечно, его нельзя занести в копилку команде, но в личную – точно.

Насколько необычная и сложная предсезонка под руководством Разина? Необычно – баллоны, жилеты, резинки. Первая неделя была изнурительная. Тренер нас сразу предупредил, что будет тяжело, чтобы были готовы переносить такие нагрузки. Все молодцы, ребята справились, Андрей Владимирович отмечал, что хорошо отработали. А уже после было легче, пошли упражнения на тактику, на технику. Сборы хорошие, всё понравилось. Выдержали с достоинством.

Удалось ли перестроиться под новые требования? Я ещё продолжаю это делать. Мы в процессе перестроения, у Разина совершенно иные требования. Смотрим видео, разбираем ошибки.

Какой стиль будет у «Металлурга» Разина? Мне кажется, он свой стиль из «Северстали» перенёс сюда. Будет контроль шайбы, фокус на воротах. Требует от нас такой игры. Сезон покажет.

Какие впечатления от турнира в Уфе? Хороший турнир, сильные соперники, отличные игры. Атмосфера хорошая, на трибунах было веселее на матчах «Салавата», но и наши болельщики присутствовали. Спасибо им огромное, что и во время предсезонного турнира ездят с нами, поддерживают. Это дорого стоит. А турнир хороший, я доволен игрой, выполнением требований. Помарки мы исправим и к сезону подойдём в лучшей форме», — сказал Акользин в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итог игры с «Трактором» (1:2 ОТ) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.