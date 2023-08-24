Нападающий «Металлурга» Коробкин: реализация хромает, но к сезону её поправим

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Много было голевых моментов, но реализация немножко хромает. Думаю, к сезону её поправим, будем играть ещё лучше и побеждать. Матчи с «Трактором» – это дерби, и они всегда получаются интересными. Серьёзный накал до последних минут, и овертайм ещё был. Очень здорово, что были полные трибуны. Стадион болел за «Трактор», но наших болельщиков мы тоже слышали. Спасибо им, что приехали. Рады, что болельщики приходят на наши матчи. Играл с капитанской нашивкой? Конечно, приятно. Всю жизнь играешь в одном клубе и стать капитаном – очень важно. Была такая маленькая мечта и дай бог, чтобы в будущем меня тоже ставили капитаном и буду стараться оправдывать ожидания», — приводит официальный сайт КХЛ слова Коробкина.