«Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания

«Шеллефтео» расторг контракт с нападающим Кенни Агостино, который подписал его днём ранее. После объявления о контракте стало известно, что американец мог покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу ещё в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в «Торпедо» и доиграл свой контракт.
«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», – цитирует генерального менеджера «Шеллефтео» Эрика Форселла пресс-служба клуба.
В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
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