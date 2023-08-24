Защитник «Локомотива» Симашев: я намерен играть в первых двух парах защиты «Аризоны»

18-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев сообщил, что намерен играть в первых двух парах защиты «Аризоны». Россиянин был выбран «Койотс» под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ — 2023.
«Выбор под шестым номером и первым среди россиян значат для меня что-то? Конечно. И я понимаю, что из-за этого на меня будет оказываться давление со стороны. В том числе из Северной Америки. Но пока я играю в России. Здесь на меня никто не давит из-за того, что меня выбрали так высоко и что я первый задрафтованный россиянин в этом году. Я полностью сосредоточен на работе, об остальном особо не думаю.
Как бы я поступил, предложи мне «Аризона» перейти к ним сейчас, несмотря на действующий контракт с «Локомотивом»? Нет, я на такое не соглашусь. К тому же тренерский штаб «Аризоны» общается с «Локомотивом» насчёт меня, насчёт Бута. У меня два года контракта с «Локо». Это очень хороший срок для того, чтобы стать лидером в Ярославле и отправиться в «Койотс» готовым игроком для основного состава.
Я намерен играть в топ-4 защитников «Аризоны». Поэтому я даже не думаю покидать «Локомотив» раньше времени. Это очень хороший клуб с прекрасным будущим. Ещё минимум два года я отыграю в Ярославле», – цитирует Симашева «РИА Новости».
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