«Рассчитывал на другую команду». Симашев — о том, что «Аризона» выбрала его на драфте НХЛ

18-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев заявил, что рассчитывал быть выбранным «Детройтом» на прошедшем драфте НХЛ. Россиянин был выбран «Аризоной» под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ — 2023.

«Я сам не ожидал, что меня выберут так высоко. Но в то же время понимал и даже хотел быть выбранным одним из первых защитников на драфте. Получилось всё очень хорошо. Думаю, мне в этом очень помог английский язык.

Моя бурная реакция на выбор на драфте? Была такая реакция, потому что не знал, что выберет именно «Аризона». Понимал, что выберут достаточно высоко, но рассчитывал на другую команду — на «Детройт». С «Ред Уингз» у меня было самое длинное интервью, мы общались около часа. Стив Айзерман очень интересовался мной. У меня было понимание, что сам подхожу под систему игры «Детройта». Предполагал, что «Аризона» тоже может выбрать меня, но под 12-м номером — никак не шестым», – цитирует Симашева «РИА Новости».

В минувшем сезоне 18-летний Симашев дебютировал за «Локомотив» в Континентальной хоккейной лиге, сыграв в 18 матчах регулярного чемпионата.