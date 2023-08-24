«Спартак» обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Витязь» играл со «Спартаком». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. Меньше чем через четыре минуты Александр Бурмистров с передач Ильи Талалуева и Дмитрия Вишневского вывел «Спартак» вперёд.

Второй период прошёл без заброшенных шайб.

На 13-й минуте третьего периода Ансель Галимов с передач Максима Цыплакова и Егора Зайцева забросил третью шайбу в ворота «Витязя». За пять секунд до конца третьего периода Александр Яремчук отыграл один гол и установил окончательный счёт матча.