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«Спартак» обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы

«Спартак» обыграл «Витязь» в первом матче Кубка мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором «Витязь» играл со «Спартаком». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Павла Порядина восстановил равенство в счёте. Меньше чем через четыре минуты Александр Бурмистров с передач Ильи Талалуева и Дмитрия Вишневского вывел «Спартак» вперёд.

Второй период прошёл без заброшенных шайб.

На 13-й минуте третьего периода Ансель Галимов с передач Максима Цыплакова и Егора Зайцева забросил третью шайбу в ворота «Витязя». За пять секунд до конца третьего периода Александр Яремчук отыграл один гол и установил окончательный счёт матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B
24 августа 2023, четверг. 14:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 Кара (Валенцов) – 01:04 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 03:53 (5x5)     1:2 Бурмистров (Талалуев, Вишневский) – 07:35 (5x3)     1:3 Галимов (Цыплаков, Зайцев) – 52:34 (4x5)     2:3 Яремчук (Кара, Педан) – 59:55 (6x5)    
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