Данила Квартальнов — об обмене в «Металлург»: я вообще был не в курсе, смешанные эмоции

Нападающий «Металлурга» Данила Квартальнов прокомментировал поражение от «Лады» (4:5) в матче Кубка губернатора Челябинской области и рассказал про переход из «Спартака» в «Металлург».

«Хорошее начало, показалось, что мы из чужой зоны не выходим. Повели 3:0, но потом пошли удаления, где-то недобежали, из полумоментов стали пропускать, потеряли нить игры и больше не смогли забить.

Много эмоций было у Разина? Всё было сказано по делу, нельзя отдавать такие матчи, надо доводить их до победы, быть профессионалом, спрашивать с себя в каждом моменте, дорабатывать. Видимо, где-то расслабились, потеряли концентрацию, будем делать выводы.

По переходу: как быстро удалось договориться, почему именно «Металлург»? Я вообще был не в курсе, не знал про переговоры. Был на свадьбе у друга, мне позвонили и сказали что обменяли в «Магнитку», поздравили. Позвонили мне не в самый подходящий момент, но сказал жене, ребятам, которые были там из «Спартака». Смешанные эмоции. Честно, не ожидал. У меня был ещё год контракта.

Какие особенности предсезонки в Магнитогорске по сравнению с Москвой? Работу с баллонами я не выполнял, но готовился. Немного непривычно, но работу построили хорошо, с нагрузкой и восстановлением. Сделали хороший цикл, было тяжело, но ничего, перевариваем.

Какой Разин на льду и вне льда? Требовательный. На видео показывает все детали, объясняет, как правильно действовать, чтобы всё было чётко. Через пару дней после перехода он мне набрал, сказал, чтобы я был готов, поскольку сразу будет тяжёлая работа. Я буквально воспринял эти слова и начал готовиться.

Как Магнитогорск по сравнению с Москвой? Выделю таксистов: очень страшно ездить, если честно. Причём это местные ребята, просто водят очень агрессивно иногда. Буду как-то покрепче пристёгиваться (улыбается)», — сказал Квартальнов в интервью Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 на счету Квартальнова 18 (7+11) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. Всего в КХЛ нападающий провёл 173 игры и заработал 30 (9+21) результативных баллов.