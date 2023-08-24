Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи» в результате обмена

Николай Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи» в результате обмена
Комментарии

В результате обмена между хоккейными клубами СКА и «Сочи» Николай Прохоркин переходит в черноморскую команду, а армейцы получают денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В общей сложности нападающий провёл в составе петербургских армейцев четыре сезона – с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он стал обладателем Кубка Гагарина и стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Дважды в составе СКА Николай Прохоркин выигрывал Кубок Континента и трижды становился бронзовым призёром чемпионата России.

Нападающий представлял СКА на Зимних играх-2018 в Пхенчхане и помог сборной России выиграть золотую медаль Олимпиады. В общей сложности Прохоркин провёл за СКА в КХЛ 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.

Материалы по теме
Роман Ротенберг заявил, что нападающий Николай Прохоркин покинул СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android