Николай Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи» в результате обмена

В результате обмена между хоккейными клубами СКА и «Сочи» Николай Прохоркин переходит в черноморскую команду, а армейцы получают денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В общей сложности нападающий провёл в составе петербургских армейцев четыре сезона – с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он стал обладателем Кубка Гагарина и стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Дважды в составе СКА Николай Прохоркин выигрывал Кубок Континента и трижды становился бронзовым призёром чемпионата России.

Нападающий представлял СКА на Зимних играх-2018 в Пхенчхане и помог сборной России выиграть золотую медаль Олимпиады. В общей сложности Прохоркин провёл за СКА в КХЛ 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.