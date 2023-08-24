Николай Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи» в результате обмена
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В результате обмена между хоккейными клубами СКА и «Сочи» Николай Прохоркин переходит в черноморскую команду, а армейцы получают денежную компенсацию, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
В общей сложности нападающий провёл в составе петербургских армейцев четыре сезона – с 2016 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он стал обладателем Кубка Гагарина и стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Дважды в составе СКА Николай Прохоркин выигрывал Кубок Континента и трижды становился бронзовым призёром чемпионата России.
Нападающий представлял СКА на Зимних играх-2018 в Пхенчхане и помог сборной России выиграть золотую медаль Олимпиады. В общей сложности Прохоркин провёл за СКА в КХЛ 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.
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