Шумаков: чувствую доверие в «Ладе», из-за этого становится легче ментально

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков рассказал о волевой победе над «Металлургом» (5:4 ОТ) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

«Начало матча проспали. Недовосстановились после прошлого матча, не проснулись. Хорошо, что всё-таки добились своего, отыгрались.

Насколько комфортно в «Ладе»? Естественно, мне комфортно, если я много играю и много выхожу в большинстве. В команде я чувствую доверие от того, что мне дают играть. Из-за этого становится легче ментально.

Если честно, мне без разницы, где играть – слева или справа. Не знаю, почему в прошлом матче все подумали, что я играл справа. Вообще мне без разницы, куда поставят, хоть на ворота.

Какие ожидания от нового сезона? Конечно, хочется побеждать как можно больше и попадать в плей-офф. Показывать хороший хоккей и радовать болельщиков. Только самые максимальные задачи, других быть не может.

Тольятти – сто процентов хоккейный город, как Челябинск. И там, и там хоккей – это спорт номер один», — приводит слова Шумакова «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон нападающий играл за «Трактор» и минское «Динамо». Суммарно Шумаков провёл 29 встреч, в которых забросил всего две шайбы и отдал три передачи.