А. Юдин: Прохоркин многое сделал для СКА, но такова хоккейная жизнь

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что уход Николая Прохоркина из СКА был ожидаем.
«Уход Прохоркина из СКА — продиктован законами хоккейной жизни. В ней конкуренция не прекращается ни на секунду. Каким бы ты ни был заслуженным игроком — свой класс надо доказывать здесь и сейчас. Николай действительно многое сделал для СКА, но его второй приход в клуб получился скомканным из-за травм. Он почти не играл в прошлом сезоне, постоянно получал повреждения, долго лечился. При этом СКА не бросал его. Точно знаю, что на Прохоркина рассчитывали до последнего, старались дать ему восстановиться и показать себя. Увы, вернуться на былой уровень так и не удалось. Это печально, но рано или поздно случается с любым игроком.
В условиях потолка зарплат нельзя держать высокооплачиваемого игрока, который в любой момент может надолго вылетать с травмой. СКА бился за Прохоркина до последнего, но в какой-то момент стало понятно, что другие игроки просто сильнее и стабильнее. Я от всей души желаю Николаю пережить этот период. Может быть, стоит немного отдохнуть, набраться сил и еще раз попробовать вернуться на хороший уровень уже в другой команде», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 24 августа 2023
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:49
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:06
-
18:02
-
17:57
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:29
-
17:13
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:15