А. Юдин: Прохоркин многое сделал для СКА, но такова хоккейная жизнь

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что уход Николая Прохоркина из СКА был ожидаем.

«Уход Прохоркина из СКА — продиктован законами хоккейной жизни. В ней конкуренция не прекращается ни на секунду. Каким бы ты ни был заслуженным игроком — свой класс надо доказывать здесь и сейчас. Николай действительно многое сделал для СКА, но его второй приход в клуб получился скомканным из-за травм. Он почти не играл в прошлом сезоне, постоянно получал повреждения, долго лечился. При этом СКА не бросал его. Точно знаю, что на Прохоркина рассчитывали до последнего, старались дать ему восстановиться и показать себя. Увы, вернуться на былой уровень так и не удалось. Это печально, но рано или поздно случается с любым игроком.

В условиях потолка зарплат нельзя держать высокооплачиваемого игрока, который в любой момент может надолго вылетать с травмой. СКА бился за Прохоркина до последнего, но в какой-то момент стало понятно, что другие игроки просто сильнее и стабильнее. Я от всей души желаю Николаю пережить этот период. Может быть, стоит немного отдохнуть, набраться сил и еще раз попробовать вернуться на хороший уровень уже в другой команде», — сказал Юдин «Чемпионату».