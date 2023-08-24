В. Крикунов: обмен Прохоркина даст СКА пространство для манёвра

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что уход Николая Прохоркина из СКА пойдёт на пользу и клубу, и самому игроку.

«Прошлый сезон для Коли Прохоркина не задался. Он почти не играл из-за травм, никак не мог восстановиться и набрать форму. В СКА несколько раз давали ему шанс, но случались рецидивы. Судя по всему, на предсезонке был последний тест, и он показал, что былую форму либо уже не вернуть, либо вернуть очень сложно. С точки зрения клуба, который претендует на чемпионство, в такой ситуации надо расставаться с игроком. В чемпионской команде все должны быть готовы на сто процентов работать ради результата — без скидок на здоровье и возраст. Плюс сейчас из-за потолка зарплат у клубов ограничены ресурсы. У Прохоркина большая зарплата и на эти деньги, конечно, можно найти менее травматичного хоккеиста в самом соку. После обмена у СКА появится пространство для манёвра.

Но и для Коли я тут трагедии не вижу. Сейчас у него будет немного времени, чтобы подумать, оценить своё нынешнее состояние здоровья. Может быть, он возьмёт паузу или поработает по индивидуальной программе. Игрок он классный, надо просто решить вопрос с травмами, восстановить кондиции и попробовать проявить себя в другом клубе. Было бы здорово, если бы Прохоркин справился и ещё долго играл в хоккей на хорошем уровне», — сказал Крикунов «Чемпионату».