В. Козлов: вот хотелось бы, чтобы у «Салавата Юлаева» появились лидеры, кроме Хмелевски

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Авангарда» (2:3) в рамках Кубка Блинова заявил, что ждёт новых лидеров в команде.

«Шаров в процессе адаптации, мы знаем его сильные стороны. Он должен понять в какой хоккей мы играем.

Забивает практически один Хмелевски? Вот хотелось бы, чтобы у нас появились новые лидеры, которые бы забивали важные голы, брали на себя ответственность в матчах с сильными соперниками. Я вижу, что потенциал есть у тех ребят, которые у нас в составе, но если будут усиления с рынка, то это тоже будет хорошо», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На предсезонном турнире в Омске «Салават Юлаев» сыграл четыре матча, в которых одержал одну победу и потерпел три поражения.