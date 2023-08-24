«Сочи» опубликовал видео из «Симпсонов» после сообщения об обмене Прохоркина

Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал видео из мультсериала «Симпсоны» после сообщения об обмене Николая Прохоркина из СКА.
По сообщениям СМИ, Прохоркин расторгнет контракт с новой командой. Соглашение хоккеиста действует до 30 апреля 2025 года.
В 2017 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
Также в КХЛ россиянин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Металлург» и «Авангард». В НХЛ он играл в составе «Лос-Анджелес Кингз», которым был задрафтован в 2012 году под общим 121-м номером.
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