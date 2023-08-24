Николай Прохоркин расторг контракт с «Сочи» после перехода из СКА

Агент Николая Прохоркина Ольга Корсунская рассказала, что её клиент расторг контракт с «Сочи». Напомним, форвард перешёл в стан южан сегодня, 24 августа.
«Переход Николая из СКА в «Сочи» состоялся. Контракт с «Сочи» был заключён и расторгнут. Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решён в ближайшее время», — приводит слова Корсунской ТАСС.
В 2017-м Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
- 24 августа 2023
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