«Эдмонтон» подписал двухлетний контракт с канадцем Бушаром

«Эдмонтон Ойлерз» подписал двухлетний контракт с канадцем Эваном Бушаром, сообщает пресс-служба «нефтяников». Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 3,9 млн.

23-летний Бушар был выбран «Эдмонтоном» на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года в первом раунде под общим 10-м номером. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Бушар принял участие в 82 матчах и набрал 40 (8+32) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф защитник сыграл в 12 матчах и набрал 17 (4+13) очков с показателем полезности «-4», став лучшим бомбардиром «Ойлерз» в Кубке Стэнли — 2023.

Бушар находился в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с кэпхитом $ 863 тыс.