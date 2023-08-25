Лучший бомбардир в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов завершил игровую карьеру

Лучший бомбардир в истории владивостокского «Адмирала» Дмитрий Саюстов принял официальное решение о завершении своей спортивной карьеры в возрасте 35 лет.

«Я благодарен за годы, проведённые в большом хоккее, всем тем, с кем сводила меня судьба. Это были прекрасные годы, проведённые в Челябинске и Магнитогорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Слова благодарности хочу сказать Владивостоку, где прошли мои лучшие хоккейные годы.

Особые слова хочу сказать Сергею Ивановичу Кокорину, моему первому тренеру, Сергею Петровичу Витьману, с которым работал в Магнитогорске, Владимиру Владимировичу Юрзинову, запускавшему мою карьеру в Нижнем Новгороде, и Александру Леонидовичу Андриевскому, вместе с которым довелось поработать во Владивостоке и Новосибирске», — цитирует Саюстова агентство Шуми Бабаева.

Саюстов — серебряный призёр чемпионата России 2013 года, бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2012 года, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2008 года. Всего в КХЛ нападающий провёл 585 матчей, в которых набрал 155 (86+69) очков. В прошлом сезоне в составе «Адмирала» форвард сыграл 41 матч в регулярке и набрал 7 (3+4) очков.