Хет-трик Старченко позволил «Барысу» обыграть «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Завершился очередной матч предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова, в котором «Барыс» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1.
Главным гроем матча стал опытный нападающий «Барыса» Роман Старченко, оформивший хет-трик. Одну из трёх своих шайб форвард забросил в большинстве. Единственная шайба нижнекамцев на счету Ильи Хохлова, она была заброшена при игре в меньшинстве. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Шутов и Андрей Тихомиров. Отметим, что в матче было назначено три больших штрафа за грубые нарушения правил, одно из которых закончилось удалением до конца матча легионера «Барыса» Джозефа Лабейта.
«Барыс» выиграл все матчи на турнире и стал обладателем Кубка Блинова. «Нефтехимик», в свою очередь, уступил во всех четырёх встречах турнира.
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