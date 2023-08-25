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Хет-трик Старченко позволил «Барысу» обыграть «Нефтехимик» на Кубке Блинова

Хет-трик Старченко позволил «Барысу» обыграть «Нефтехимик» на Кубке Блинова
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Завершился очередной матч предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова, в котором «Барыс» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1.

Главным гроем матча стал опытный нападающий «Барыса» Роман Старченко, оформивший хет-трик. Одну из трёх своих шайб форвард забросил в большинстве. Единственная шайба нижнекамцев на счету Ильи Хохлова, она была заброшена при игре в меньшинстве. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Шутов и Андрей Тихомиров. Отметим, что в матче было назначено три больших штрафа за грубые нарушения правил, одно из которых закончилось удалением до конца матча легионера «Барыса» Джозефа Лабейта.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2023, пятница. 08:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Старченко – 16:47 (5x5)     2:0 Старченко (Полохов) – 33:43 (5x5)     3:0 Старченко (Шестаков, Скленичка) – 51:32 (5x4)     3:1 Хохлов – 52:45 (4x5)    

«Барыс» выиграл все матчи на турнире и стал обладателем Кубка Блинова. «Нефтехимик», в свою очередь, уступил во всех четырёх встречах турнира.

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