«Сделали выводы». Скабелка высказался после победного для «Барыса» турнира в Омске

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком» (3:2). Казахстанский клуб стал обладателем Кубка Блинова.
«Немножко необычное время, не совсем естественное для хоккейных матчей. Но благодарен ребятам, отнеслись серьёзно, сработали хорошо и тактически, и по самоотдаче. Хорошая игра, хороший турнир, готовимся к старту сезона. Думаю, что три больших штрафа сегодня – это стечение обстоятельств. Наверное, не было специальной грубости, да и игра не предвещала такие столкновения.
Кардинально разные результаты «Барыса» на двух предсезонных турнирах связаны с разным временем их проведения. В Казани мы были на финише тяжёлого сбора, у нас не было ни одного спарринга до турнира. Конечно, мы и там хотели побеждать, но и график был жестковатый для первого турнира. Мы сделали выводы, провели работу. Да, удалось избежать серьёзных травм на предсезонке, подходим к чемпионату в хорошем состоянии», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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