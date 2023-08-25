Михаил Фисенко: можно сказать, что переход в «Ладу» – шаг назад, но я более замотивирован

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко высказался о переходе в тольяттинский клуб. В прошлом сезоне хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург».
«Почему решил продолжить карьеру именно в «Ладе»? Поступило предложение от Рафика Якубова, и мы с ним всё обсудили. Был какое-то время без контракта, поэтому особо не приходилось выбирать. Рафик Хабибуллович сказал, что меня видят на ведущих ролях и что «Лада» – амбициозная команда, которая будет биться за плей-офф.
Интересно было принять участие и в возвращении «Лады» в КХЛ? Конечно, уже не первый год ждали команду в КХЛ и хорошо, что в этом сезоне всё сложилось. Наслышаны, что болельщики в регионе очень любят хоккей. Посмотрим и познакомимся в первых матчах чемпионата.
В последние годы играл за топ-клубы, которые борются за Кубок Гагарина, а переход в команду, цель которой плей-офф — это не шаг назад в карьере? Наверное, можно сказать и так. Обстоятельства складываются этим образом. Но в то же время я более замотивирован. Хочется доказать и самому себе, и помочь команде добиться результата. Рассматриваю это как новый этап, новый вызов. И рад, что он мне представился», — приводит слова Фисенко «РБ Спорт».
- 25 августа 2023
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