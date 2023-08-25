Президент ЦСКА – о деле Федотова: готовы отстаивать свою точку зрения в CAS

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

«Как далось решение заявить Федотова? Не очень хотелось бы углубляться в юридическую часть этого аспекта. Сейчас будут судебные вещи, связанные с ИИХФ. Если апелляция не будет удовлетворена, потом будем отстаивать свою точку зрения в CAS. Это первое.

Второе: это было обоюдное решение наше и Ивана. Могу сказать, что он изменился, стал сильно взрослым, даже не по годам как‑то. Мы легко нашли точки соприкосновения», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.