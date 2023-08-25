В ЦСКА ответили на вопрос о годичном запрете от ИИХФ осуществлять международные трансферы

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о годичном запрете от ИИХФ на осуществление международных трансферов.
«Что означает годичный запрет, наложенный на ЦСКА на осуществление международных трансферов от ИИХФ, – это запрет подписания любого иностранца или только иностранца из европейских чемпионатов? Скорее всего, это вопрос юридического характера. Но, насколько я понимаю регламент, все профессиональные иностранные игроки, которые играют в российской лиге и могут перейти в российский клуб ХК ЦСКА, им для регистрации контрактов не нужна трансферная карта», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
- 25 августа 2023
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