В ЦСКА ответили на вопрос о годичном запрете от ИИХФ осуществлять международные трансферы

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о годичном запрете от ИИХФ на осуществление международных трансферов.

«Что означает годичный запрет, наложенный на ЦСКА на осуществление международных трансферов от ИИХФ, – это запрет подписания любого иностранца или только иностранца из европейских чемпионатов? Скорее всего, это вопрос юридического характера. Но, насколько я понимаю регламент, все профессиональные иностранные игроки, которые играют в российской лиге и могут перейти в российский клуб ХК ЦСКА, им для регистрации контрактов не нужна трансферная карта», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, что московский ЦСКА подал апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова 18 августа. Ранее федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.